Завацька з часткою везіння потрапила у кваліфікацію Ролан Гаррос-2026

Приємна новина надійшла з Парижа. Українська тенісистка Катаріна Завацька (279) отримала місце в кваліфікації Ролан Гаррос.

Перед кат-оф (датою, що визначає потрапляння гравців на турніри за поточним рейтингом. – ред.) на другий турнір Grand Slam сезону вона посідала 237 сходинку світового рейтингу, що не дозволяло їй напряму потрапити до кваліфікації. Проте 26-річна українка записалася в "альтернативу" – так званий лист очікування, з якого гравці потрапляють на турнір у випадку відмов чи недоїздів тих, хто потрапив туди заздалегідь.

Завацька стояла відносно далеко – 14-ю у списку, – але досить швидко почала наближатися до прохідної зони. І врешті-решт за три дні до старту потрапила до кваліфікаційного турніру.

"Я дуже рада, що потрапила до кваліфікації Ролан Гаррос. Після дуже складного минулорічного сезону і всіх травм я знову гратиму на турнірі Grand Slam . Тим паче – на своєму улюбленому", – сказала Катаріна Завацька в коментарі "Чемпіону".

Зазначимо, що на AO-2025 стався неприємний і дуже болючий випадок. Катаріна Завацька прилетіла до Мельбурна також із надією потрапити до кваліфікації з "альтернативи". Проте зупинилася за крок від потрапляння, адже їй не вистачило лише одного зняття.

І що ще болючіше – француженка Клара Бюрель відмовилася від участі в основній сітці вже після початку кваліфікації, віддавши своє місце "лакі-лузеру".

РГ-2026 стане для лучанки першим мейджором із US Open-2024 і 23-м у кар'єрі. Підопічна Іллі Марченка тричі виступала в основній сітці турнірів Grand Slam і двічі – саме на Ролан Гаррос (2020, 2021).

Поточного сезону основний турнір Ролан Гаррос відбудеться з 24 травня по 7 червня в Парижі. У ньому візьмуть участь сім українок. Кваліфікаційні змагання пройдуть з 18 по 22 травня. Окрім Завацької, у попередньому раунді виступить 19-річна Вероніка Подрез.