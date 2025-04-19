Світоліна – про перемогу над Русе: Монфіс сказав, що приїде підтримати, якщо я вийду в фінал

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою впевнену перемогу над румункою Єленою Габріелою Русе у півфіналі грунтового турніру серії WTA 250 в Руані.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Я досі дуже задоволена моєю грою тут. У мене були чудові матчі на цьому турнірі, починаючи з першого кола і до сьогоднішнього дня. Найбільша мотивація для мене була на початку змагань, коли Гаель [Монфіс] сказав, що приїде мене підтримати, якщо я буду у фіналі. Тому, мабуть, він приїде завтра за мене повболівати.

Вихід у фінал – це завжди неймовірний досвід для мене, і я завжди була зосереджена саме на титулах. Я хочу виграти і на цьому турнірі. Я завжди любила грати у Франції, я відчуваю тут багато підтримки і просто отримую задоволення від виступу", – сказала Світоліна у флешінтерв'ю на корті.