Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про перемогу над Русе: Монфіс сказав, що приїде підтримати, якщо я вийду в фінал

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2025, 20:58
Світоліна – про перемогу над Русе: Монфіс сказав, що приїде підтримати, якщо я вийду в фінал
Еліна Світоліна
Скріншот із трансляції

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою впевнену перемогу над румункою Єленою Габріелою Русе у півфіналі грунтового турніру серії WTA 250 в Руані.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Я досі дуже задоволена моєю грою тут. У мене були чудові матчі на цьому турнірі, починаючи з першого кола і до сьогоднішнього дня. Найбільша мотивація для мене була на початку змагань, коли Гаель [Монфіс] сказав, що приїде мене підтримати, якщо я буду у фіналі. Тому, мабуть, він приїде завтра за мене повболівати.

Вихід у фінал  це завжди неймовірний досвід для мене, і я завжди була зосереджена саме на титулах. Я хочу виграти і на цьому турнірі. Я завжди любила грати у Франції, я відчуваю тут багато підтримки і просто отримую задоволення від виступу",  сказала Світоліна у флешінтерв'ю на корті.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Руані Світоліна обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96). У другому раунді 30-річна українка розгромила співвітчизницю Ангеліну Калініну (65). У чвертьфіналі Еліна була сильнішою за представницю Іспанії Джессіку Бузас Манейро (73), а в півфіналі легко перемогла румунку Єлену Габріелу Русе (90).

Руан Еліна Світоліна Єлена Габріела Русе WTA 250

Руан

Світоліна вийшла у фінал турніру в Руані
Змусила мене попрацювати: Світоліна – про перемогу над Боусас-Манейро в 1/4 фіналу турніру в Руані
Світоліна впевнено вийшла у півфінал турніру в Руані
Світоліна – про матч проти Калініної: Це чудово для українського тенісу
Світоліна впевнено виграла українське дербі і вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Руані

Останні новини