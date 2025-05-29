Ястремська і Кіченок поступилися на старті парного розряду Ролан Гаррос

Український дует у складі Даяни Ястремської та Надії Кіченок не зміг вийти у друге коло Ролан Гаррос. У стартовому матчі парного розряду наші тенісистки поступилися Каміллі Рахімовій (-) та Анні Шишковій (Чехія).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

У другій партії українки поступалися 0:5, змогли виграти 4 гейми поспіль та мали два брейк-пойнти, щоб вирівняти становище. Проте довести до камбеку справу їм не вдалося.

За гру Ястремська і Кіченок 1 раз подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, припустилися 3 помилок на подачі та зробили 6 брейків.

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Перше коло парного розряду, 29 травня

Камілла Рахімова (-)/Анна Шишкова (Чехія) – Даяна Ястремська/Людмила Кіченок (Україна) 6:4, 6:4

Обидві пари вперше грали у таких складах. У наступному раунді змагань Рахімова і Шишкова зустрінуться з третьою сіяною парою Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді Даяна Ястремська пробилась у третє коло Ролан Гаррос, де зіграє проти росіянки Людмили Самсонової. Також на цій стадії змагань виступатимуть Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.