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Ястремська і Кіченок поступилися на старті парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 29 травня 2025, 19:10
Ястремська і Кіченок поступилися на старті парного розряду Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Український дует у складі Даяни Ястремської та Надії Кіченок не зміг вийти у друге коло Ролан Гаррос. У стартовому матчі парного розряду наші тенісистки поступилися Каміллі Рахімовій (-) та Анні Шишковій (Чехія).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

У другій партії українки поступалися 0:5, змогли виграти 4 гейми поспіль та мали два брейк-пойнти, щоб вирівняти становище. Проте довести до камбеку справу їм не вдалося.

За гру Ястремська і Кіченок 1 раз подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, припустилися 3 помилок на подачі та зробили 6 брейків.

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Перше коло парного розряду, 29 травня

Камілла Рахімова (-)/Анна Шишкова (Чехія) – Даяна Ястремська/Людмила Кіченок (Україна) 6:4, 6:4

Обидві пари вперше грали у таких складах. У наступному раунді змагань Рахімова і Шишкова зустрінуться з третьою сіяною парою Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді Даяна Ястремська пробилась у третє коло Ролан Гаррос, де зіграє проти росіянки Людмили Самсонової. Також на цій стадії змагань виступатимуть Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Надія Кіченок парний розряд Даяна Ястремська Ролан Гаррос 2025

Надія Кіченок

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