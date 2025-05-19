Соболєва здобула перемогу в дебютному матчі на Ролан Гаррос

Анастасія Соболєва (230) вийшла у півфінал кваліфікаційних змагань на дебютному для себе Ролан Гаррос. У стартовому матчі вона впевнено перемогла 15 сіяну у кваліфікації британку Гаррієт Дарт (118).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Незважаючи на перевагу в більш ніж сотню позицій у рейтингу, Дарт не вигравала на рівні WTA два місяці, з турніру в Маямі. Тому Анастасія була фавориткою матчу й підтвердила це на корті.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: $31,920,000

Чвертьфінал кваліфікації, 19 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 6:1, 6:2

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між китаянкою Хань Ши (229) та француженкою Жюлі Бельгравер (306).

Нагадаємо, що Єлизавета Котляр поступилася румунці Жаклін Крістіан на дебютному для себе турнірі рівня WTA у марокканському Рабаті.