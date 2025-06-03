Швьонтек – про перемогу над Світоліною: Я намагалася бути активною у грі
Іга Швьонтек
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Чинна чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек прокоментувала перемогу у чвертьфінальному матчі проти Еліни Світоліної.
Спортсменка дала флешінтерв'ю на корті після зустрічі.
"Еліна – така тенісистка, яка грає краще під тиском. Коли вона програє, вона завжди додає. Тому мені потрібно було бути до цього готовою. І я рада, що як тільки відчула, що моя інтенсивність впала, відразу її підвищила і намагалася бути активною і лідирувати в грі, і я задоволена, що змогла робити це до кінця матчу", – заявила Швьонтек.
У півфіналі польська тенісистка зустрінеться з лідеркою світового рейтингу білорускою Аріною Сабалєнкою. Іга висловилась із приводу цього матчу.
"Що стосується півфіналу проти Сабалєнки, то вона складна суперниця, це завжди виклик для мене. Наші фінали в Мадриді були одними з найхвилюючіших, які у мене були. У неї є гра для кожного покриття. Мені потрібно зосередитися на собі, бути сміливою при виконанні своїх ударів, зробити всю необхідну роботу, просто бути рішучою. Звичайно, я буду готуватися тактично до цього матчу", – підсумувала спортсменка.
Нагадаємо, що за виступ на цьогорічному Ролан Гаррос Еліна Світоліна заробила більше 400 тисяч євро і підніметься у світовому рейтингу на одну позицію.