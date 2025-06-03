Швьонтек – про перемогу над Світоліною: Я намагалася бути активною у грі

Чинна чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек прокоментувала перемогу у чвертьфінальному матчі проти Еліни Світоліної.

Спортсменка дала флешінтерв'ю на корті після зустрічі.

У півфіналі польська тенісистка зустрінеться з лідеркою світового рейтингу білорускою Аріною Сабалєнкою. Іга висловилась із приводу цього матчу.

"

Що стосується півфіналу проти Сабалєнки, то вона складна суперниця, це завжди виклик для мене. Наші фінали в Мадриді були одними з найхвилюючіших, які у мене були. У неї є гра для кожного покриття. Мені потрібно зосередитися на собі, бути сміливою при виконанні своїх ударів, зробити всю необхідну роботу, просто бути рішучою. Звичайно, я буду готуватися тактично до цього матчу",