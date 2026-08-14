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Швьонтек: Присвячую титул у Торонто всім, хто стикається з несправедливими судженнями та ненавистю

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 14:59
Швьонтек: Присвячую титул у Торонто всім, хто стикається з несправедливими судженнями та ненавистю
Іга Швьонтек
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Польська тенісистка Іга Швьонтек після завоювання титулу на турнірі серії WTA 1000 в Торонто виступила з емоційною промовою.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я дуже рада тому, як склався цей турнір. Він дуже, дуже багато для мене означає. Останні місяці були непростими. Я рада, що продовжувала концентруватися на своєму розвитку, трохи змінювала свою гру і намагалася ставати кращою незважаючи на всі думки, які щодня висловлюють про мене люди в інтернеті.

Впоратися з усім цим непросто. Я рада, що реальність виглядає інакше. У реальності поруч зі мною є люди, які дуже добре мене знають і підтримують мене. Вони тут, вони викладаються на максимум. Тому потрібно просто продовжувати рухатися вперед.

Я хочу присвятити цей титул усім, хто стикається з несправедливими судженнями та ненавистю. Просто продовжуйте йти вперед і розвиватися. Зосередьтеся на собі. Ви самі знаєте, що для вас краще. Завжди пам'ятайте про те, що попереду і що ще може стати можливим", заявила Швьонтек.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Відкритої першості Канади Швьонтек перемогла Марту Костюк (11), а у півфіналі іншу українку, Еліну Світоліну (9). Тільки ці дві спортсменки в Торонто змогли взяти у чемпіонки по одній партії.

Торонто Іга Швьонтек

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