Дві українки виступлять на Ролан Гаррос 31 травня: визначився час

Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок 31 травня проведуть чергові матчі на Ролан Гаррос 2025.

Стародубцева в парі з чешкою Анастасією Децюк зіграють з чотирнадцятим сіяним дуетом Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Перші сіяні в міксті Кіченок та хорват Мате Павич зустрінуться з парою Діан Паррі/Гарольд Майо (Франція).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 31 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло парного розряду

13:30*. Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія), корт Court 9, 2-м запуском, після матчу Дакворт/Вукич – Ніс/Роже-Васслен.

Друге коло змішаного парного розряду

16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Діан Паррі/Гарольд Майо (Франція), корт Court 9, 4-м запуском, після матчу Пол/Пел – Арендс/Джонсон.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні в третьому колі одиночного розряду у жінок Еліна Світоліна перемогла американку Бернарду Перу. Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.