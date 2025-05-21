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Організатори Ролан Гаррос 2025 оголосили розмір призового фонду турніру

Станіслав Матусевич — 21 травня 2025, 12:47
Організатори Ролан Гаррос 2025 оголосили розмір призового фонду турніру

Організатори Ролан Гаррос оголосили, що розмір призового фонду в 2025 році складе €56,352 млн, що на 5,21% більше, ніж минулого сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Призові будуть однаковими для чоловіків та жінок. Їх збільшено порівняно з попереднім сезоном у всіх раундах одиночного розряду турніру.

Призові на Ролан Гаррос 2025 в одиночному розряді

  • Перемога: €2,550,000
  • Фінал: €1,275,000
  • Півфінал: €690,000
  • Чвертьфінал: €440,000
  • Четверте коло: €265,000
  • Третє коло: €168,000
  • Друге коло: €117,000
  • Перше коло: €78,000

Призові у кваліфікації Ролан Гаррос 2025

  • Третій раунд: €43,000
  • Другий раунд: €29,500
  • Перший раунд: €21,000

У парному тенісі розмір призових не зміниться порівняно з минулим роком.

Призові на Ролан Гаррос 2025 у парному розряді (на пару)

  • Перемога: €590,000
  • Фінал: €295,000
  • Півфінал: €148,000
  • Чвертьфінал: €80,000
  • Третє коло: €43,500
  • Друге коло: €27,500
  • Перше коло: €17,500

Матчі кваліфікації Ролан Гаррос 2025 стартували 19 травня. Турнір в основній сітці триватиме з 25 травня по 8 червня.

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.

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