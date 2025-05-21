Організатори Ролан Гаррос 2025 оголосили розмір призового фонду турніру

Організатори Ролан Гаррос оголосили, що розмір призового фонду в 2025 році складе €56,352 млн, що на 5,21% більше, ніж минулого сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Призові будуть однаковими для чоловіків та жінок. Їх збільшено порівняно з попереднім сезоном у всіх раундах одиночного розряду турніру.

Призові на Ролан Гаррос 2025 в одиночному розряді

Перемога: €2,550,000

Фінал: €1,275,000

Півфінал: €690,000

Чвертьфінал: €440,000

Четверте коло: €265,000

Третє коло: €168,000

Друге коло: €117,000

Перше коло: €78,000

Призові у кваліфікації Ролан Гаррос 2025

Третій раунд: €43,000

Другий раунд: €29,500

€29,500 Перший раунд: €21,000

У парному тенісі розмір призових не зміниться порівняно з минулим роком.

Призові на Ролан Гаррос 2025 у парному розряді (на пару)

Перемога: €590,000

Фінал: €295,000

Півфінал: €148,000

Чвертьфінал: €80,000

Третє коло: €43,500

Друге коло: €27,500

Перше коло: €17,500

Матчі кваліфікації Ролан Гаррос 2025 стартували 19 травня. Турнір в основній сітці триватиме з 25 травня по 8 червня.

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.