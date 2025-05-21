Організатори Ролан Гаррос 2025 оголосили розмір призового фонду турніру
Організатори Ролан Гаррос оголосили, що розмір призового фонду в 2025 році складе €56,352 млн, що на 5,21% більше, ніж минулого сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
Призові будуть однаковими для чоловіків та жінок. Їх збільшено порівняно з попереднім сезоном у всіх раундах одиночного розряду турніру.
Призові на Ролан Гаррос 2025 в одиночному розряді
- Перемога: €2,550,000
- Фінал: €1,275,000
- Півфінал: €690,000
- Чвертьфінал: €440,000
- Четверте коло: €265,000
- Третє коло: €168,000
- Друге коло: €117,000
- Перше коло: €78,000
Призові у кваліфікації Ролан Гаррос 2025
- Третій раунд: €43,000
- Другий раунд: €29,500
- Перший раунд: €21,000
У парному тенісі розмір призових не зміниться порівняно з минулим роком.
Призові на Ролан Гаррос 2025 у парному розряді (на пару)
- Перемога: €590,000
- Фінал: €295,000
- Півфінал: €148,000
- Чвертьфінал: €80,000
- Третє коло: €43,500
- Друге коло: €27,500
- Перше коло: €17,500
Матчі кваліфікації Ролан Гаррос 2025 стартували 19 травня. Турнір в основній сітці триватиме з 25 травня по 8 червня.
Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.