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Снігур успішно стартувала у кваліфікації Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 20 травня 2025, 13:49
Снігур успішно стартувала у кваліфікації Ролан Гаррос
Дар'я Снігур
Instagram Дар'ї Снігур

Дар'я Снігур (151) вийшла у півфінал кваліфікації на Ролан Гаррос. У своєму стартовому матчі українка розгромила грузинку Маріам Болквадзе (194).

Матч тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:0.

Після стартових чотирьох геймів гри з постійними брейками з обох боків, Снігур заволоділа перевагою і здобула впевнену перемогу.

За матч Дар'я 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

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Чвертьфінал кваліфікації, 20 травня

Дар'я Снігур (Україна) Маріам Болквадзе (Грузія) 6:3, 6:0

Це була четверта зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 2:2. У наступному колі змагань Снігур зіграє проти переможниці матчу між Соланою Сьєррою (112, Аргентина) та Сюзан Бандеккі (197, Швейцарія)

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі кваліфікації Ролан Гаррос виграли українки Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева.

Ролан Гаррос Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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