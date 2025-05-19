Стародубцева вийшла у півфінал кваліфікації Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева (87) вийшла у півфінал кваліфікації на Ролан Гаррос. У своєму стартовому матчі перша сіяна українка обіграла бельгійку Ганне Вандевінкель (196).
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Незважаючи на розгромний рахунок, у грі вистачало затяжних геймів, більшість з яких залишилися за Стародубцевою.
За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Юлія Стародубцева (Україна) – Ганне Вандевінкель (Бельгія) 6:3, 6:1
Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти словенки Тамари Зіданшек (154).
Нагадаємо, що трохи раніше Анастасія Соболєва у дебютному для себе матчі чвертьфіналу кваліфікації на Ролан Гаррос перемогла британку Гаррієт Дарт.