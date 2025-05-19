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Стародубцева вийшла у півфінал кваліфікації Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 19 травня 2025, 20:10
Стародубцева вийшла у півфінал кваліфікації Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева
WTA

Юлія Стародубцева (87) вийшла у півфінал кваліфікації на Ролан Гаррос. У своєму стартовому матчі перша сіяна українка обіграла бельгійку Ганне Вандевінкель (196).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Незважаючи на розгромний рахунок, у грі вистачало затяжних геймів, більшість з яких залишилися за Стародубцевою.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: $31,920,000
Чвертьфінал кваліфікації, 19 травня

Юлія Стародубцева (Україна)  Ганне Вандевінкель (Бельгія) 6:3, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти словенки Тамари Зіданшек (154).

Нагадаємо, що трохи раніше Анастасія Соболєва у дебютному для себе матчі чвертьфіналу кваліфікації на Ролан Гаррос перемогла британку Гаррієт Дарт.

Ролан Гаррос Тамара Зіданшек Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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