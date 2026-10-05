Світоліна – про перемогу над Саккарі в Пекіні: Задоволена тим, як сьогодні грала і подавала

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги над грекинею Марією Саккарі у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні поділилася емоціями від успіху та віддала належне своїй суперниці.

Слова нашої тенісистки наводить Великий теніс України.

" Марія – чудова тенісистка і дуже складна суперниця. Тож мені потрібно було показати свій найкращий теніс і намагатися знаходити способи нав'язати свою гру та змінити рахунок на свою користь. Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала, і тим, як подавала. Тож я дуже рада, що пройшла далі", – дала оцінку матчу Світоліна.

Еліна вважає, що непрості попередні матчі в Шеньчжені та Пекіні дали їй можливість віднайти свою гру.

"Д обре, що мені вдалося провести кілька матчів. Минулого тижня я грала в Шеньчжені за команду і провела там кілька дуже напружених битв. І, звісно, матч першого кола тут також був непростим. Тож те, що я проводжу тут трохи більше часу на корті й намагаюся знайти свою гру, безумовно, допомагає мені відчути ритм і показувати хороший теніс".

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу турніру в Пекіні Світоліна зустрінеться з американкою Енн Лі. Поєдинок відбудеться 7 жовтня.