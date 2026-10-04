Світоліна 5 жовтня зіграє поєдинок третього кола турніру WTA 1000 в Пекіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) 5 жовтня проведе матч третього кола турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Суперницею нашої тенісистки стане представниця Греції Марія Саккарі (33).

Спортсменки провели між собою 5 офіційних поєдинків, тричі сильнішою була Світоліна.

Розклад матчу Світоліної у Пекіні на 5 жовтня

Cincinnati Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло





11:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Lotus, 4-м запуском, після матчу Бенчич – Лі.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Пекіні Світоліна здолала опір чешки Катерини Синякової (55).

До 1/8 фіналу змагань пройшла інша українка, Дар'я Снігур (46), яка у третьому раунді розгромила австралійку Тайлу Престон (91).