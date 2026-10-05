Перемога на класі: огляд матчу Світоліна – Саккарі у третьому колі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні, обігравши в матчі третього кола грекиню Марію Саккарі (33).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 5 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 6:4, 7:5

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка виграла чотири поєдинки. В матчі 1/8 фіналу суперницею Світоліної стане американка Енн Лі (32), яка у третьому колі пройшла Белінду Бенчич (12, Швейцарія).

Еліна вперше з 2019 року виступає на турнірі в Пекіні, її найкращим результатом є чвертьфінал у 2016-му. Українка побореться за п'ятий чвертьфінал "тисячника" поточного сезону.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55).

В 1/8 фіналу "тисячника" в Пекіні виступить також інша українка, Дар'я Снігур (46). 6 вересня вона зіграє проти "нейтральної" п'ятої ракетки світу Мірри Андрєєвої.