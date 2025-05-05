Світоліна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на престижному турнірі в Римі

Три українські тенісистки дізналися своїх суперниць в основній сітці грунтового турніру серії WTA 1000 в італійському Римі Internazionali BNL d`Italia, який пройде з 6 до 18 травня.

Еліна Світоліна (14) отримала 16 номер посіву, тому пропускає перше коло.

Суперниця Світоліної по другому раунду змагань визначиться у поєдинку між Джессікою Бузас Манейро (72, Іспанія) та Енн Лі (59, США).

Марта Костюк (27) у першому колі протистоятиме Александрі Еалі (70) з Філіппін. У випадку перемоги 22-річна українка далі зіграє проти 14 сіяної Дар'ї Касаткіної (15, Австралія).

Даяна Ястремська (45) розпочне боротьбу з матчу проти росіянки Анастасії Потапової (34). У другому колі на сильнішу в цій парі чекатиме перша ракетка світу Аріна Сабалєнка (-).

Юлія Стародубцева (80) 5 травня проводить матч півфіналу кваліфікації проти польки Маї Хвалінської (124). У випадку успіху за вихід в основну сітку Юлія зіграє проти переможниці поєдинку між Марією Саккарі (81, Греція) та Хлоєю Паке (138, Франція).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна та Марта Костюк суттєво поліпшили свої позиції.