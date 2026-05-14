Перемога над другою ракеткою світу: огляд чвертьфіналу в Римі між Світоліною та Рибакіною
Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла другу у світовому рейтингу Єлену Рибакіну з Казахстану і втретє в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 у Римі.
Огляд матчу
Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4
Суперниці зустрічалися ввосьме, українка здобула четверту перемогу. У півфіналі 14 травня Світоліна зустрінеться з Ігою Швьонтек (3, Польща).
Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках. Майбутній півфінал стане для неї 15-м на турнірах WTA 1000 та третім у столиці Італії.
З наступного тижня Еліна підніметься щонайменше на 8 сходинку світового рейтингу.
Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25). В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94).