Перемога над другою ракеткою світу: огляд чвертьфіналу в Римі між Світоліною та Рибакіною

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла другу у світовому рейтингу Єлену Рибакіну з Казахстану і втретє в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 у Римі.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: €7,228,080

Чвертьфінал, 13 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися ввосьме, українка здобула четверту перемогу. У півфіналі 14 травня Світоліна зустрінеться з Ігою Швьонтек (3, Польща).

Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках. Майбутній півфінал стане для неї 15-м на турнірах WTA 1000 та третім у столиці Італії.

З наступного тижня Еліна підніметься щонайменше на 8 сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25). В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94).