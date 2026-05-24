Тринадцята перемога Марти поспіль: огляд стартового матчу Ролан Гаррос Костюк – Селехметьєва

Друга ракетка України Марта Костюк (15) впевнено обіграла ексросіянку, а нині представницю Іспанії Оксану Селехметьєву (89) у матчі першого кола Ролан Гаррос.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 24 травня

Марта Костюк (Україна) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) 6:2, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти американки українського походження Кеті Волинець (108).

Киянка здобула 13 перемогу поспіль на грунті, залишаючись єдиною спортсменкою на Ролан Гаррос, яка ще не поступалася на цьому покритті.

Нагадаємо, що у друге коло паризького мейджору вже вийшла інша українка, Юлія Стародубцева (54), яка розібралася з росіянкою Анною Блінковою (99).