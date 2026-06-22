Світоліна посідає восьме місце, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 22 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Найкраща з українок Еліна Світоліна продовжує посідати восьму позицію. Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Єдиною зміною в першій десятці став дебют у ній переможниці турніру в Берліні чешки Лінди Носкової.

Марта Костюк опустилася на одну сходинку й іде 13-ю.

Третьою ракеткою України вперше у своїй кар'єрі стала 25-річна Олександра Олійникова. Дебютує вона й у топ-50, посідаючи 48 рядок.

Трохи піднялася й Юлія Стародубцева (55).

Даяна Ястремська не зуміла захистити минулорічний фінал турніру в Ноттінгемі, тому втратила 109 очок і 16 позицій, перебуваючи на 66 місці.

Одну позицію додала Ангеліна Калініна (70), на три опустилася Дар'я Снігур (78).

Вероніка Подрез йде 144-ю, Катаріна Завацька – 255-ю.

Одразу на 38 сходинок (290) піднялася Анастасія Соболєва після виходу в півфінал турніру WTA 125 у Брешії.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6733; (4). Джессіка Пегула (США) – 6380; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5751; (6). Аманда Анісімова (США) – 5523; (7). Коко Гофф (США) – 4879; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4423; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670; (13). Кароліна Мухова (Чехія) – 3489;

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13 (12). Марта Костюк (Україна) – 3157;

48 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1114;

55 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1077;

66 (50). Даяна Ястремська (Україна) – 1017;

70 (71). Ангеліна Калініна (Україна) – 978;

78 (75). Дар'я Снігур (Україна) – 928;

144 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 530;

255 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283;

290 (328). Анастасія Соболєва (Україна) – 240.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна зіграє з росіянкою у другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.