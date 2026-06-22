Світоліна посідає восьме місце, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 22 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Найкраща з українок Еліна Світоліна продовжує посідати восьму позицію. Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Єдиною зміною в першій десятці став дебют у ній переможниці турніру в Берліні чешки Лінди Носкової.
Марта Костюк опустилася на одну сходинку й іде 13-ю.
Третьою ракеткою України вперше у своїй кар'єрі стала 25-річна Олександра Олійникова. Дебютує вона й у топ-50, посідаючи 48 рядок.
Трохи піднялася й Юлія Стародубцева (55).
Даяна Ястремська не зуміла захистити минулорічний фінал турніру в Ноттінгемі, тому втратила 109 очок і 16 позицій, перебуваючи на 66 місці.
Одну позицію додала Ангеліна Калініна (70), на три опустилася Дар'я Снігур (78).
Вероніка Подрез йде 144-ю, Катаріна Завацька – 255-ю.
Одразу на 38 сходинок (290) піднялася Анастасія Соболєва після виходу в півфінал турніру WTA 125 у Брешії.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143;
- (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6733;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6380;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 5751;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5523;
- (7). Коко Гофф (США) – 4879;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4423;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670;
- (13). Кароліна Мухова (Чехія) – 3489;
...
13 (12). Марта Костюк (Україна) – 3157;
48 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1114;
55 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1077;
66 (50). Даяна Ястремська (Україна) – 1017;
70 (71). Ангеліна Калініна (Україна) – 978;
78 (75). Дар'я Снігур (Україна) – 928;
144 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 530;
255 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283;
290 (328). Анастасія Соболєва (Україна) – 240.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна зіграє з росіянкою у другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.