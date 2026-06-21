Світоліна зустрінеться з росіянкою у другому колі турніру в Бад-Гомбурзі
Еліна Світоліна
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Так звана "нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (37) стане першою суперницею українки Еліни Світоліної (8) у другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Перший раунд змагань наша тенісистка через третій номер посіву пропускає. На старті Самсонова обіграла чешку Катерину Синякову (34).
Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.
Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 250
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 21 червня
Людмила Самсонова (-) – Катерина Синякова (Чехія) 6:3, 7:5
Світоліна і Самсонова раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що поточного тижня Еліна дійшла до чвертьфіналу на турнірі аналогічної категорії в Берліні.