Світоліна зустрінеться з росіянкою у другому колі турніру в Бад-Гомбурзі

Так звана "нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (37) стане першою суперницею українки Еліни Світоліної (8) у другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Перший раунд змагань наша тенісистка через третій номер посіву пропускає. На старті Самсонова обіграла чешку Катерину Синякову (34).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 250

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 21 червня

Людмила Самсонова (-) – Катерина Синякова (Чехія) 6:3, 7:5

Світоліна і Самсонова раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що поточного тижня Еліна дійшла до чвертьфіналу на турнірі аналогічної категорії в Берліні.