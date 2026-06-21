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Світоліна зустрінеться з росіянкою у другому колі турніру в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 21 червня 2026, 14:27
Світоліна зустрінеться з росіянкою у другому колі турніру в Бад-Гомбурзі
Еліна Світоліна
Getty images

Так звана "нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (37) стане першою суперницею українки Еліни Світоліної (8) у другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Перший раунд змагань наша тенісистка через третій номер посіву пропускає. На старті Самсонова обіграла чешку Катерину Синякову (34).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 250
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 21 червня

Людмила Самсонова (-) – Катерина Синякова (Чехія) 6:3, 7:5

Світоліна і Самсонова раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що поточного тижня Еліна дійшла до чвертьфіналу на турнірі аналогічної категорії в Берліні.

WTA Еліна Світоліна Людмила Самсонова

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