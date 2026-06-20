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Соболєва не зуміла обіграти першу сіяну в півфіналі турніру WTA в Брешії

Станіслав Матусевич — 20 червня 2026, 18:38
Соболєва не зуміла обіграти першу сіяну в півфіналі турніру WTA в Брешії
Анастасія Соболєва
Getty Images

Анастасія Соболєва (328) без шансів поступилася першій сіяній китаянці Ван Сіюй (101) у півфіналі турніру серії WTA 125 в італійській Брешії.

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 2:6.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 7 брейків.

Internazionali Femminili di Brescia – WTA 125
Брешія, Італія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Півфінал, 20 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Ван Сіюй (Китай) 2:6, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Анастасія вдруге зіграла у півфіналі турніру такого рівня і поки не має потраплянь до фіналу. Попри поразку, з наступного тижня українка повернеться до топ-300 світового рейтингу.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Брешії Анастасія здолала представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (273), у другому раунді була сильнішою за третю сіяну австрійку Юлію Грабер (118), а у чвертьфіналі обіграла іспанку Мінтегі дель Ольмо (280).

WTA Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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