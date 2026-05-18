Світоліна здійнялася на 7 місце, Костюк залишилася 15-ю в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 18 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна після свого тріумфу на "тисячнику" в Римі піднялася на три позиції й посідає 7 місце. Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а топ-10 залишила італійка Жасмін Паоліні, яка не зуміла захистити минулорічний титул у столиці Італії.

Марта Костюк, попри пропуск турніру в Римі, залишилася на 15 сходинці.

Даяна Ястремська, ставши переможницею змагань категорії WTA 125, додала 7 позицій і йде 45-ю.

На три рядки піднялася Юлія Стародубцева (54), на два – Олександра Олійникова (66), на чотири – Ангеліна Калініна (89).

Дар'я Снігур продовжує посідати 95 місце.

Новий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез (142), яка зробила стрибок на 10 сходинок вгору.

Також додали Катаріна Завацька (268) та Анастасія Соболєва (295). Остання зуміла повернутися до топ-300.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9960; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8705; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 7273; (4). Коко Гофф (США) – 6749; (5). Джессіка Пегула (США) – 6286; (6). Аманда Анісімова (США) – 5958; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4315; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4181; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3405; (11). Кароліна Мухова (Чехія) – 3328;

15 (15). Марта Костюк (Україна) – 2388;

45 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1246;

54 (57). Юлія Стародубцева (Україна) – 1058;

66 (68). Олександра Олійникова (Україна) – 970;

89 (93). Ангеліна Калініна (Україна) – 863;

95 (95). Дар'я Снігур (Україна) – 839;

142 (152). Вероніка Подрез (Україна) – 530;

268 (279). Катаріна Завацька (Україна) – 262;

295 (303). Анастасія Соболєва (Україна) – 228.

Нагадаємо, що у Чемпіонській гонці WTA Еліна Світоліна перебуває на третьому місці, а Марта Костюк посідає 9 позицію.