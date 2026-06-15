Світоліна залишилася восьмою, Олійникова і Снігур покращили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 15 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на восьмій позиції. Лідирувати продовжує білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка. В топ-10 сталася одна зміна: американка Аманда Анісімова пропустила на 5 місце "нейтральну" Мірру Андрєєву.
Не змінилися позиції в рейтингу позиції Марти Костюк (12) та Даяни Ястремської (49).
Олександра Олійникова вперше потрапила до топ-50 і посідає якраз 50-ту сходинку. Дар'я Снігур завдяки виходу до чвертьфіналу в Гертогенбосі додала 9 рядків і йде 75-ю, також установивши особистий рекорд.
По два місця втратили Юлія Стародубцева (59) і Ангеліна Калініна (71).
Вероніка Подрез залишилася 145-ю.
Катаріна Завацька опустилася на 252 місце, Анастасія Соболєва піднялася на 328-ме.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143;
- (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6733;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6056;
- (6). Мірра Андрєєва (-) – 5751;
- (5). Аманда Анісімова (США) – 5631;
- (7). Коко Гофф (США) – 4879;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4315;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670;
- (10). Кароліна Мухова (Чехія) – 3388;
...
12 (12). Марта Костюк (Україна) – 3157;
49 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1126;
50 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1114;
59 (57). Юлія Стародубцева (Україна) – 1063;
71 (69). Ангеліна Калініна (Україна) – 965;
75 (84). Дар'я Снігур (Україна) – 928;
145 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 530;
252 (249). Катаріна Завацька (Україна) – 283;
328 (337). Анастасія Соболєва (Україна) – 200.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна дізналися своїх перших суперниць на турнірі в Берліні.