Світоліна піднялася на восьме місце, рекорд Олійникової в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 16 березня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу в півфінал на турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі піднялася з дев'ятої на восьму позицію.

В топ-10 фіналістка змагань Єлена Рибакіна дебютувала на другій позиції, а минулорічна чемпіонка Мірра Андрєєва опустилася на десятий рядок.

Марта Костюк втратила одну позицію й іде 29-ю, а Даяна Ястремська – дві й перебуває на 54 місці.

Оновила особистий рекорд Олександра Олійникова, піднявшись одразу на 7 сходинок, вона посідає 66 рядок.

Трохи опустилася Юлія Стародубцева (108), а Дар'я Снігур уже наступає їй на п'яти (110).

За два тижні одразу два турніри WTA 125 в Анталії виграла Ангеліна Калініна, тому зробила гігантський стрибок на 62 позиції. Тиждень вона починає 127-ю.

Два рядки втратила Вероніка Подрез (205), а в кінці третьої сотні неподалік одна від одної розташувалися Анастасія Соболєва (287) і Катаріна Завацька (292).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025; (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7783; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7413; (4). Коко Гофф (США) – 6748; (5). Джессіка Пегула (США) – 6678; (6). Аманда Анісімова (США) – 6180; (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4020; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3351; (8). Мірра Андрєєва (-) – 3066;

...

29 (28). Марта Костюк (Україна) – 1528;

54 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1140;

66 (73). Олександра Олійникова (Україна) – 960;

108 (105). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;

110 (117). Дар'я Снігур (Україна) – 737;

127 (189). Ангеліна Калініна (Україна) – 625;

205 (203). Вероніка Подрез (Україна) – 349;

287 (270). Анастасія Соболєва (Україна) – 232;

292 (294). Катаріна Завацька (Україна) – 231.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна знаходиться серед лідерок у Чемпіонській гонці WTA.