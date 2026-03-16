Світоліна піднялася на восьме місце, рекорд Олійникової в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 16 березня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу в півфінал на турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі піднялася з дев'ятої на восьму позицію.
В топ-10 фіналістка змагань Єлена Рибакіна дебютувала на другій позиції, а минулорічна чемпіонка Мірра Андрєєва опустилася на десятий рядок.
Марта Костюк втратила одну позицію й іде 29-ю, а Даяна Ястремська – дві й перебуває на 54 місці.
Оновила особистий рекорд Олександра Олійникова, піднявшись одразу на 7 сходинок, вона посідає 66 рядок.
Трохи опустилася Юлія Стародубцева (108), а Дар'я Снігур уже наступає їй на п'яти (110).
За два тижні одразу два турніри WTA 125 в Анталії виграла Ангеліна Калініна, тому зробила гігантський стрибок на 62 позиції. Тиждень вона починає 127-ю.
Два рядки втратила Вероніка Подрез (205), а в кінці третьої сотні неподалік одна від одної розташувалися Анастасія Соболєва (287) і Катаріна Завацька (292).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025;
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7783;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7413;
- (4). Коко Гофф (США) – 6748;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6678;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 6180;
- (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4020;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3351;
- (8). Мірра Андрєєва (-) – 3066;
...
29 (28). Марта Костюк (Україна) – 1528;
54 (52). Даяна Ястремська (Україна) – 1140;
66 (73). Олександра Олійникова (Україна) – 960;
108 (105). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;
110 (117). Дар'я Снігур (Україна) – 737;
127 (189). Ангеліна Калініна (Україна) – 625;
205 (203). Вероніка Подрез (Україна) – 349;
287 (270). Анастасія Соболєва (Україна) – 232;
292 (294). Катаріна Завацька (Україна) – 231.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна знаходиться серед лідерок у Чемпіонській гонці WTA.