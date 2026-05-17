Світоліна піднялася на третю позицію в Чемпіонській гонці, у першій десятці є ще одна українка
Еліна Світоліна
Getty images
Після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Римі лідерка українського теніса Еліна Світоліна піднялася з п'ятої на третю позицію в Чемпіонській гонці.
Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його підсумками вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Еліна вигравала це змагання у 2018 році.
Окрім Світоліної, ще одна українська тенісистка бореться за топ-8 рейтингу. Марта Костюк два тижні тому стала чемпіонкою "тисячника" в Мадриді й посідає наразі 9 позицію. Лідирує переможниця Australian Open Єлена Рибакіна з Казахстану.
Чемпіонська гонка WTA
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4318;
- Аріна Сабалєнка (-) – 4080;
- Еліна Світоліна (Україна) – 3460;
- Джессіка Пегула (США) – 3185;
- Мірра Андрєєва (-) – 2928;
- Коко Гофф (США) – 2573;
- Кароліна Мухова (Чехія) – 2280;
- Вікторія Мбоко (Канада) – 1938;
- Марта Костюк (Україна) – 1715;
- Іга Швьонтек (Польща) – 1583.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна за титул у Римі заробила більше мільйона євро призових.