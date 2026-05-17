Світоліна піднялася на третю позицію в Чемпіонській гонці, у першій десятці є ще одна українка

Станіслав Матусевич — 17 травня 2026, 13:16
Після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Римі лідерка українського теніса Еліна Світоліна піднялася з п'ятої на третю позицію в Чемпіонській гонці.

Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його підсумками вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Еліна вигравала це змагання у 2018 році.

Окрім Світоліної, ще одна українська тенісистка бореться за топ-8 рейтингу. Марта Костюк два тижні тому стала чемпіонкою "тисячника" в Мадриді й посідає наразі 9 позицію. Лідирує переможниця Australian Open Єлена Рибакіна з Казахстану.

Чемпіонська гонка WTA

  1. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4318;
  2. Аріна Сабалєнка (-) – 4080;
  3. Еліна Світоліна (Україна) – 3460;
  4. Джессіка Пегула (США) – 3185;
  5. Мірра Андрєєва (-) – 2928;
  6. Коко Гофф (США) – 2573;
  7. Кароліна Мухова (Чехія) – 2280;
  8. Вікторія Мбоко (Канада) – 1938;
  9. Марта Костюк (Україна) – 1715;
  10. Іга Швьонтек (Польща) – 1583.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна за титул у Римі заробила більше мільйона євро призових.

