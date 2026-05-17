Світоліна піднялася на третю позицію в Чемпіонській гонці, у першій десятці є ще одна українка

Після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Римі лідерка українського теніса Еліна Світоліна піднялася з п'ятої на третю позицію в Чемпіонській гонці.

Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його підсумками вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Еліна вигравала це змагання у 2018 році.

Окрім Світоліної, ще одна українська тенісистка бореться за топ-8 рейтингу. Марта Костюк два тижні тому стала чемпіонкою "тисячника" в Мадриді й посідає наразі 9 позицію. Лідирує переможниця Australian Open Єлена Рибакіна з Казахстану.

Чемпіонська гонка WTA

Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4318; Аріна Сабалєнка (-) – 4080; Еліна Світоліна (Україна) – 3460; Джессіка Пегула (США) – 3185; Мірра Андрєєва (-) – 2928; Коко Гофф (США) – 2573; Кароліна Мухова (Чехія) – 2280; Вікторія Мбоко (Канада) – 1938; Марта Костюк (Україна) – 1715; Іга Швьонтек (Польща) – 1583.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна за титул у Римі заробила більше мільйона євро призових.