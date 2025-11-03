На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 3 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Оскільки минулого тижня не проводилися великі турніри, то перша десятка залишилася без змін, "нейтралка" Аріна Сабалєнка вже забезпечила собі перше місце за підсумками року.

Не змінилися й позиції українок у топ-100. Еліна Світоліна продовжує посідати 14 позицію, Марта Костюк – 26-та, Даяна Ястремська – 27-ма.

Юлія Стародубцева знаходиться на 115 місці, яке посідала й минулого тижня.

Олександра Олійникова, попри поразку в другому колі турніру серії WTA 125 у Колумбії, зробила три кроки вгору на 132 рядок і встановила особистий рекорд у рейтингу. Раніше вона не підіймалася вище 133 позиції.

Шостою ракеткою України після завоювання титулу в Глазго стала Дар'я Снігур – вона 150-та.

Продовжують потроху опускатися Ангеліна Калініна (159) та Анастасія Соболєва (272).

Ще на один рядок покращила своє персональне досягнення 18-річна Вероніка Подрез, яка розташувалася на 316 місці.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9870; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8195; (3). Коко Гофф (США) – 6563; (4). Аманда Анісімова (США) – 5887; (5). Джессіка Пегула (США) – 5183; (6). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4350; (7). Медісон Кіз (США) – 4335; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4325; (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319; (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2595;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;

27 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;

115 (115). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;

132 (135). Олександра Олійникова (Україна) – 575;

150 (165). Дар'я Снігур (Україна) – 508;

159 (157). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

272 (267). Анастасія Соболєва (Україна) – 258;

316 (317). Вероніка Подрез (Україна) – 205.

Нагадаємо, що поточного тижня проходить жіночий Підсумковий турнір за участю найкращих восьми тенісисток світу, із прев'ю до якого можна ознайомитися на нашому сайті.