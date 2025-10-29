Олійникова не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Колумбії

Олександра Олійникова (135) не змогла пробитися у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у колумбійському Калі. У другому колі змагань шоста сіяна українка поступилася аргентинці Ясмін Ортенсі (247).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 2:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 29 жовтня

Ясмін Ортенсі (Аргентина) – Олександра Олійникова (Україна) 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, аргентинка вперше перемогла.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Калі Олійникова обіграла тенісистку з Грузії Єкатерине Горгодзе (189).