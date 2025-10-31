Чотири американки проти решти світу: прев’ю жіночого Підсумкового турніру

Жіночий тенісний сезон підходить до свого завершення. Більшість гравчинь із топ-100 вже пішли у відпустку. Однак вісімці найкращих спортсменок ще належить провести останнє велике змагання – Підсумковий турнір із офіційною назвою WTA Finals.

Відбувається він із 1972 року, за більш ніж пів століття змінивши півтора десятки країн та локацій. З 2024 року турнір приймає саудівський Ер-Ріяд.

Спонсорство арабських шейхів, як і в інших видах спорту, одразу позначилося на розмірі призового фонду змагання. Другий сезон поспіль він складає 15,250,000 доларів. Для порівняння, 2023 року, коли WTA Finals проходив у Мексиці, призовий фонд дорівнював "лише" 9 мільйонам.

Гроші грошима, але у 2024-му посеред робочого тижня подивитися на матчі в групах у виконанні найкращих тенісисток світу в Ер-Ріяді приходили лічені сотні глядачів. Тільки на вирішальні поєдинки відвідуваність почала відповідати статусу змагань.

Перефразовуючи відомий крилатий вислів, турнір шейхи купили, а глядачів – ні. Сумнівно, що поточного року ситуація кардинально зміниться. Однак, не будемо заглиблюватися у філософію. Гроші правлять світом спорту, і це варто якщо не зрозуміти, то хоча б прийняти.

WTA Finals проходить і в одиночному, і в парному розрядах. В межах цього матеріалу ми розповідаємо про одиночні змагання.

Дати, очки, призові

Підсумковий турнір поточного року відбуватиметься з 1 по 8 листопада. За цей час днів тенісисткам доведеться провести максимум п’ять матчів.

Вісім гравчинь розділені на два квартети, в яких зіграють за коловою системою. По дві найкращі спортсменки з кожного вийдуть у півфінали й надалі визначать чемпіонку за системою плейоф.

Система нарахування рейтингових очок та розподіл призових є наступними.

Участь: 0 очок / $335,000.

Кожна перемога на груповій стадії: 200 очок / $350,000.

Вихід у фінал: 400 очок / $1,270,000.

Чемпіонство: 500 очок / $2,500,000.

Нескладно підрахувати, що тенісистка, яка пройде всю дистанцію без поразок, за 5 перемог та завойований титул отримає $5,155,000 та 1500 очок.

Переходимо до складів квартетів.

Поточного сезону до вісімки найкращих пробилися одразу чотири американки, яких жереб порівну розподілив у дві групи. На жаль, починаючи з 2019 року, на змаганні не представлені українки.

Група "Штеффі Граф"

Аріна Сабалєнка (-)

Коко Гофф (США)

Джессіка Пегула (США)

Жасмін Паоліні (Італія)

Перша ракетка світу Сабалєнка, яка вже забезпечила собі цей статус за підсумками сезону, виступала на WTA Finals 5 разів. І ніколи не ставала чемпіонкою. Минулого року, приїжджаючи до Ер-Ріяда в ролі головної фаворитки змагань, "нейтральна" тенісистка поступилася у півфіналі Гофф.

Аріна Сабалєнка Instagram

Поточного року Сабалєнка виграла US Open, зіграла у фіналах Australian Open та Ролан Гаррос і дійшла до півфіналу Вімблдона. Білоруска тріумфувала на турнірах серії WTA 1000 у Маямі та Мадриді, а також на "п’ятисотнику" в Брісбені.

Результати викликали б повагу, якби не політичні погляди спортсменки. Вони давно всім відомі, повторюватися не будемо.

Статистика особистих зустрічей із суперницями по групі:

Сабалєнка – Гофф 5-6 (цього сезону 1-1)

Сабалєнка – Пегула 8-3 (2-1)

Сабалєнка – Паоліні 5-2 (2-0)

Гофф поточного сезону виступає нестабільно. Невдалий старт року змінився блискучим ґрунтовим сезоном, під час якого Коко здобула титул на Ролан Гаррос та дійшла до фіналів "тисячників" у Мадриді та Римі.

Тут у грі 21-річної американки настав спад, який тривав до осінньої азійської серії з двох турнірів WTA 1000. У Пекіні Гофф дійшла до півфіналу, а в Ухані три тижні тому здобула перемогу.

Коко Гофф Getty images

В Ер-Ріяді перед Коко стоятиме непроста задача по захисту минулорічного титулу.

Статистика особистих зустрічей:

Гофф – Пегула 3-4 (1-0)

Гофф – Паоліні 3-3 (1-3)

Джессіка Пегула стала єдиною тенісисткою, яка у 2025 році вигравала турніри на всіх видах покриття. В лютому вона перемогла на хардовому змаганні серії WTA 250 в Остіні, у квітні здобула титул на грунтовому "п’ятисотнику" в Чарльстоні, а у червні тріумфувала на траві Бад-Гомбурга.

Однак цей сезон особливо успішним для американки не назвеш. На більш значимих турнірах у її активі фінал на "тисячнику" в Маямі та півфінал US Open. Зазначимо, що восени Пегула демонструє непоганий теніс, діставшись до півфіналу в Пекіні та до фіналу в Ухані.

Статистика особистих зустрічей:

Пегула – Паоліні 5-1 (0-1)

Жасмін Паоліні у 2025 році здивувала багатьох спеціалістів. Її прорив у першу десятку рейтингу минулого сезону став одкровенням. Втриматися на високому рівні завжди складніше, ніж туди один раз прорватися.

Італійці не вдалося, як минулоріч, дістатися до фіналів турнірів Grand Slam. Однак вона перемогла на домашньому "тисячнику" в Римі, зіграла у фіналі в Цинциннаті й другий сезон поспіль привела свою збірну до перемоги в Кубку Біллі Джин Кінг.

Жасмін Паоліні (друга справа) і збірна Італії - переможці КБДК Getty images

Підкреслимо важливий момент: Паоліні єдиною з учасниць Підсумкового турніру зіграє і в одиночному, і в парному розряді.

Зрозумілою фавориткою групи "Штеффі Граф" є Сабалєнка. Вона об’єктивно є наразі найсильнішою тенісисткою світу, до того ж, дала собі відпочинок, після US Open зігравши, причому відносно невдало, лише в Ухані. Однак білоруска ніколи раніше не вигравала WTA Finals, і ми не будемо проти, якщо ця серія продовжиться.

З трьох інших учасниць квартету шанси на вихід у півфінал виглядають вищими в американок, які восени в Азії демонстрували хороші результати. Тим не менш, Паоліні не варто скидати з рахунків, адже італійка вміє непрогнозовано дивувати.

Група "Серена Вільямс"

Іга Швьонтек (Польща)

Аманда Анісімова (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан)

Медісон Кіз (США)

Друга ракетка світу Швьонтек більше року – з Ролан Гаррос-2024 – не могла виграти жодного турніру. Після невдалого як для себе виступу на ґрунті у поточному сезоні польці почали пророкувати випадання з тенісної еліти.

Раптово для всіх Іга в домінуючому стилі тріумфувала на Вімблдоні, де раніше ніколи не заходила далі чвертьфіналу. Після того тенісистка здобула титул на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті в серпні, а ось далі особливих успіхів не було.

Іга Швьонтек Getty images

Ані піднятися на вершину, ані втратити другу позицію за підсумками сезону Швьонтек не зможе.

Статистика особистих зустрічей:

Швьонтек – Анісімова 1-1 (1-1)

Швьонтек – Рибакіна 6-4 (4-0)

Швьонтек – Кіз 5-2 (1-1)

24-річна Аманда Анісімова вперше в кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі. Адже провела перший по справжньому сильний сезон. Перспективна спортсменка після смерті батька й тренера 5 років тому довго не могла зібрати себе докупи, а коли це нарешті відбулося, прийшли результати.

Анісімова в лютому стала чемпіонкою "тисячника" в Досі. Наступний успіх прийшов на Вімблдоні, де американка дійшла до фіналу, де, щоправда, отримала 0:6, 0:6 від Швьонтек.

Це не зламало Аманду, і вже у чвертьфіналі US Open вона взяла реванш у польки. У Нью-Йорку Анісімова знов програла у вирішальному матчі, тепер уже Сабалєнці.

На початку жовтня тенісистка виграла турнір WTA 1000 у Пекіні, після чого цілеспрямовано готувалася до дебюту на Підсумковому.

Статистика особистих зустрічей:

Анісімова – Рибакіна 0-0

Анісімова – Кіз 0-0

Рибакіна провела неоднозначний сезон. З одного боку, вона рідко вилітала на початкових стадіях змагань, з іншого – з титулами якось не складалось. До осені Єлена зуміла перемогти лише у Страсбурзі, та й то через слабенький склад учасниць на тижні перед Ролан Гаррос.

А ось коли перед казахстанкою російського походження намалювалася перспектива вперше за останні три роки не потрапити на WTA Finals, тоді вона видала спурт.

Перемога на "п’ятисотнику" в Нінбо та вихід у півфінал турніру аналогічної категорії в Токіо дозволили Рибакіній заскочити в останній вагон потягу, який відправлявся до Ер-Ріяда, і викинути з нього росіянку Мірру Андрєєву.

Статистика особистих зустрічей:

Рибакіна – Кіз 3-3 (1-1)

Медісон Кіз дуже яскраво розпочала поточний сезон. Вона здобула титул на турнірі WTA 500 в Аделаїді, після чого сенсаційно тріумфувала на Australian Open. За великим рахунком, на цьому її успіхи й завершилися.

Медісон Кіз Getty images

Надалі результати Кіз стабільно погіршувалися. Після вильоту в першому колі US Open американка не зіграла на жодному турнірі.

У квартеті імені Серени можна виділити явну аутсайдерку – Кіз. Із фаворитками складніше. Скоріш за все, такий статус "на папері" матиме Анісімова, адже Швьонтек восени не демонструє найкращої форми, а Рибакіна останнім часом зіграла забагато матчів, щоб кваліфікуватись на Підсумковий.

Втім, під кінець сезону, коли всі вже втомлені і мають чимало пошкоджень, багато що залежатиме від фізичної готовності та сили духу кожної тенісистки. Недарма на WTA Finals традиційно багато несподіванок.

Думка букмекерів

Головною фавориткою Підсумкового турніру прогнозовано вважається Аріна Сабалєнка. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 3.25. На титул Іги Швьонтек можна поставити за 3.50.

Далі йдуть американки Коко Гофф та Аманда Анісімова з коефіцієнтами, відповідно, 5.50 та 6.50.

Де дивитися WTA Finals

Трансляцію Підсумкового турніру в Україні здійснює канал Setanta Sports.