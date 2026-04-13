Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко залишив 200 найсильніших в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 13 квітня.

Вперше за останні п'ять місяців відбулася зміна лідера. Після завоювання титулу на Мастерсі в Монте-Карло першою ракеткою світу знову став італієць Яннік Сіннер. Іспанець Карлос Алькарас, який програв у фіналі в Монако, опустився на другу позицію.

Минулорічний фіналіст "тисячника" в Монте-Карло, італієць Лоренцо Музетті не зумів захистити 640 очок і впав з п'ятого на дев'яте місце. По два рядки додали канадець Фелікс Оже-Альяссім (5) та американець Бен Шелтон (6).

Окремо відзначимо дебют у топ-20 монегаска Валентена Вашеро. Півфіналіст домашнього Мастерсу розмістився на 17 сходинці.

Найкращий український тенісист Віталій Сачко втратив одразу 28 сходинок і посідає 208 місце. Втім, за тиждень він має повернутися до топ-200, адже пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені.

Трохи втратили Олег Приходько (362) та В'ячеслав Бєлінський (367).

Одразу на 42 позиції впав Вадим Урсу (476). Єдиним, хто піднявся в рейтингу з українців, є Владислав Орлов (522).

Рейтинг ATP

(2). Яннік Сіннер (Італія) – 13 400 очок; (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 240; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 555; (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710; (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 150; (8). Бен Шелтон (США) – 3 900; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 895; (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 870; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 625; (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 560;

208 (180). Віталій Сачко (Україна) – 282;

362 (359). Олег Приходько (Україна) – 136;

367 (366). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

476 (434). Вадим Урсу (Україна) – 92;

522 (535). Владислав Орлов (Україна) – 78.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на сьомій позиції в оновленому рейтингу WTA.