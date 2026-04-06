Сачко втратив позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 6 квітня.

Єдиною зміною в першій десятці став підйом на восьмий рядок американця Бена Шелтона, який випередив співвітчизника Тейлора Фрітца. Лідирувати продовжує іспанець Карлос Алькарас.

Перша ракетка України Віталій Сачко, попри вихід у півфінал на челенджері в Барлетті, опустився на 11 сходинок і йде 180-м. Справа в тому, що торік на цьому турнірі українець грав у фіналі.

Олег Приходько (359) втратив 3 позиції. Натомість В'ячеслав Бєлінський отримав 15 очок за виграний минулого тижня 15-тисячник у хорватській Опатії й стрибнув на 38 сходинок, до 366 місця.

Трохи опустилися Вадим Урсу (434) та Владислав Орлов (536).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 590 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 12 400; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 205; (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 720; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 265; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 095; (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000; (9). Бен Шелтон (США) – 3 900; (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 870; (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;

180 (169). Віталій Сачко (Україна) – 332;

359 (356). Олег Приходько (Україна) – 136;

366 (404). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

434 (431). Вадим Урсу (Україна) – 106;

536 (529). Владислав Орлов (Україна) – 76.

