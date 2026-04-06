Сачко втратив позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 6 квітня.
Єдиною зміною в першій десятці став підйом на восьмий рядок американця Бена Шелтона, який випередив співвітчизника Тейлора Фрітца. Лідирувати продовжує іспанець Карлос Алькарас.
Перша ракетка України Віталій Сачко, попри вихід у півфінал на челенджері в Барлетті, опустився на 11 сходинок і йде 180-м. Справа в тому, що торік на цьому турнірі українець грав у фіналі.
Олег Приходько (359) втратив 3 позиції. Натомість В'ячеслав Бєлінський отримав 15 очок за виграний минулого тижня 15-тисячник у хорватській Опатії й стрибнув на 38 сходинок, до 366 місця.
Трохи опустилися Вадим Урсу (434) та Владислав Орлов (536).
Рейтинг ATP
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 590 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 12 400;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 205;
- (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 720;
- (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 265;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 095;
- (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000;
- (9). Бен Шелтон (США) – 3 900;
- (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 870;
- (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;
...
180 (169). Віталій Сачко (Україна) – 332;
359 (356). Олег Приходько (Україна) – 136;
366 (404). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
434 (431). Вадим Урсу (Україна) – 106;
536 (529). Владислав Орлов (Україна) – 76.
Нагадаємо, що Юлія Стародубцева встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA.