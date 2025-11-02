Урсу став чемпіоном 15-тисячника в Єгипті

Вадим Урсу (508) завоював титул на турнірі серії ITF М15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху. У фінальному поєдинку перший сіяний українець обіграв серба Огнєна Мілича (640).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

За матч Вадим 2 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, 1 раз помилився на подачі та не реалізував жодного з 4 брейк-пойнтів.

ITF M15, Sharm Elsheikh

Шарм-ель-Шейх, Єгипет, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 2 листопада

Вадим Урсу (Україна) – Огнєн Мілич (Сербія) 7:5, 6:3

Це була друга зустріч суперників. Перша відбулася тиждень тому на турнірі аналогічної серії в тому ж Шарм-ель-Шейху, тоді сильнішим виявився серб.

Зазначимо, що на шляху до титулу в півфіналі змагань Урсу здолав іншого українця, Юрія Джавакяна (594).

28-річний Урсу 14 раз дійшов до фіналу турніру ITF в одиночному розряді та виграв восьмий титул. Попередній раз Вадим тріумфував чотири місяці тому в турецькому Кайсері.