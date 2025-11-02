Урсу став чемпіоном 15-тисячника в Єгипті
Вадим Урсу (508) завоював титул на турнірі серії ITF М15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху. У фінальному поєдинку перший сіяний українець обіграв серба Огнєна Мілича (640).
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.
За матч Вадим 2 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, 1 раз помилився на подачі та не реалізував жодного з 4 брейк-пойнтів.
Вадим Урсу (Україна) – Огнєн Мілич (Сербія) 7:5, 6:3
Це була друга зустріч суперників. Перша відбулася тиждень тому на турнірі аналогічної серії в тому ж Шарм-ель-Шейху, тоді сильнішим виявився серб.
Зазначимо, що на шляху до титулу в півфіналі змагань Урсу здолав іншого українця, Юрія Джавакяна (594).
28-річний Урсу 14 раз дійшов до фіналу турніру ITF в одиночному розряді та виграв восьмий титул. Попередній раз Вадим тріумфував чотири місяці тому в турецькому Кайсері.