Сенсація в Парижі: Алькарас програв у стартовому матчі й може втратити лідерство в рейтингу

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас сенсаційно програв у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Парижі. Фаворита зумів обіграти британець Кемерон Норрі (31).

Гра тривала дві години 25 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

За поєдинок Алькарас зробив аж 54 невимушені помилки проти 25 у Норрі.

Il matchpoint di #Norries contro #Alcaraz!

È il più grande risultato nella carriera del tennista britannico.

Brutto stop per Carlitos che ora rischia di essere sorpassato da #Sinner 👀 #RolexParisMasters

pic.twitter.com/XFkj8f4V4h — OK Tennis (@oktennis) October 28, 2025

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Друге коло, 28 жовтня

Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 4:6, 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися ввосьме, британець здобув третю перемогу. У наступному колі змагань Норрі зустрінеться з переможцем матчу між двоюрідними братами Артуром Ріндеркнехом (29, Франція) і Валентеном Вашеро (40, Монако).

Звитяга стала першою для Норрі в матчах проти лідерів світового рейтингу. Цей статус Алькарас може втратити, якщо Яннік Сіннер стане чемпіоном у Парижі.

Нагадаємо, що 27 жовтня опубліковано рейтинг-лист АТР, в якому Алькарас лідирує, а Сіннер посідає друге місце.