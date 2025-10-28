Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сенсація в Парижі: Алькарас програв у стартовому матчі й може втратити лідерство в рейтингу

Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2025, 22:47
Сенсація в Парижі: Алькарас програв у стартовому матчі й може втратити лідерство в рейтингу
Карлос Алькарас
Getty images

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас сенсаційно програв у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Парижі. Фаворита зумів обіграти британець Кемерон Норрі (31).

Гра тривала дві години 25 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

За поєдинок Алькарас зробив аж 54 невимушені помилки проти 25 у Норрі.

Rolex Paris Masters АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $7,703,855
Друге коло, 28 жовтня
Кемерон Норрі (Велика Британія)  Карлос Алькарас (Іспанія) 4:6, 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися ввосьме, британець здобув третю перемогу. У наступному колі змагань Норрі зустрінеться з переможцем матчу між двоюрідними братами Артуром Ріндеркнехом (29, Франція) і Валентеном Вашеро (40, Монако).

Звитяга стала першою для Норрі в матчах проти лідерів світового рейтингу. Цей статус Алькарас може втратити, якщо Яннік Сіннер стане чемпіоном у Парижі.

Нагадаємо, що 27 жовтня опубліковано рейтинг-лист АТР, в якому Алькарас лідирує, а Сіннер посідає друге місце.

мастерс Париж Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Ванга відпочиває: Алькарас дав прогноз на Ель Класико, вгадавши точний рахунок і навіть авторів голів
Сачко втрачає позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Відомі перші четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру
Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса
Сачко залишається найкращим українцем, Алькарас лідирує в оновленому рейтингу АТР

Останні новини