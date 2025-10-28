Сенсація в Парижі: Алькарас програв у стартовому матчі й може втратити лідерство в рейтингу
Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас сенсаційно програв у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Парижі. Фаворита зумів обіграти британець Кемерон Норрі (31).
Гра тривала дві години 25 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.
За поєдинок Алькарас зробив аж 54 невимушені помилки проти 25 у Норрі.
Суперники зустрічалися ввосьме, британець здобув третю перемогу. У наступному колі змагань Норрі зустрінеться з переможцем матчу між двоюрідними братами Артуром Ріндеркнехом (29, Франція) і Валентеном Вашеро (40, Монако).
Звитяга стала першою для Норрі в матчах проти лідерів світового рейтингу. Цей статус Алькарас може втратити, якщо Яннік Сіннер стане чемпіоном у Парижі.
Нагадаємо, що 27 жовтня опубліковано рейтинг-лист АТР, в якому Алькарас лідирує, а Сіннер посідає друге місце.