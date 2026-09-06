Кравченко з розгромом став переможцем першого в кар'єрі турніру серії челенджер

Друга ракетка України Георгій Кравченко (392) став чемпіоном челенджеру в болгарському Пловдиві, розгромивши у фіналі господаря кортів Янакі Мілева (866).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

За поєдинок Кравченко не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 1 помилку на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

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Фінал, 6 вересня

Георгій Кравченко (Україна) – Янакі Мілев (Болгарія) 6:0, 6:2

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Кравченко виграв свій перший у кар'єрі челенджер. Раніше він жодного разу не діставався навіть до чвертьфіналів турнірів такого рівня. За тиждень Георгій встановить особистий рекорд у рейтингу АТР.

Кравченко став 13-м українським тенісистом, який зіграв у фіналі челенджеру та 11-м, кому вдалося здобути титул.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру в Пловдиві українець переміг земляка Олександра Овчаренка (629), а у півфіналі здолав серба Душана Обрадовича (496).