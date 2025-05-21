Завацька не зуміла пройти перше коло на турнірі ITF у Словенії
Катаріна Завацька
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Катаріна Завацька (266) не змогла подолати перше коло турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.
Українка за 3 години 16 хвилин поступилася італійці Аврорі Дзантедесці (312) з рахунком 2:6, 7:6(4), 3:6.
Завацька за гру не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 2 помилки на подачі та 8 брейків.
ITF W50, Portoroz
Порторож, Словенія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 21 травня
Аврора Дзантедескі (Польща) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 7:6(4), 6:3
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Дзантедескі зіграє з переможницею матчу між Єлізарою Янєвою (676, Болгарія) та Габріелою Се (467, Бразилія).
Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.