Завацька не зуміла пройти перше коло на турнірі ITF у Словенії

Катаріна Завацька (266) не змогла подолати перше коло турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.

Українка за 3 години 16 хвилин поступилася італійці Аврорі Дзантедесці (312) з рахунком 2:6, 7:6(4), 3:6.

Завацька за гру не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 2 помилки на подачі та 8 брейків.

ITF W50, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 21 травня

Аврора Дзантедескі (Польща) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 7:6(4), 6:3

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Дзантедескі зіграє з переможницею матчу між Єлізарою Янєвою (676, Болгарія) та Габріелою Се (467, Бразилія).

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.