Олійникова зіграє у фіналі турніру ITF у Словенії

Олександра Олійникова (235) вийшла у фінал турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.

Українка за 1 годину 25 хвилин легко обіграла третю сіяну Ясмін Ортенсі (268) з рахунком 6:1, 6:2, перервавши восьмиматчеву безпрограшну серію аргентинки на рівні ITF.

Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 24 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Ясмін Ортенсі (Аргентина) 6:1, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У вирішальному матчі змагань українка зіграє зпроти переможниці матчу між Кайсою Рінальдо Перссон (332, Швеція) та Каролін Вернер (324, Німеччина).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Порторожі Олійникова перемогла у непростому матчі грекиню Сафо Сакелларіді (376), в другому розгромила австрійку Таміру Пашек (442), а у чвертьфіналі впоралася зі словачкою Вікторією Грунчаковою (234).