Олійникова пробилася у друге коло турніру ITF у Словенії

Олександра Олійникова (235) вийшла у друге коло турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.

Українка за 2 години 43 хвилини обіграла тенісистку з Греції Сафо Сакелларіді (376) з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. На рахунку її суперниці також 1 ейс і жодної помилки на подачі, однак тільки 2 брейки.

ITF W50, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 21 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Сафо Сакелларіді (Греція) 3:6, 6:2, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Каміллою Дженнаро (679, Італія) та Тамірою Пашек (442, Австрія).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька поступилася італійці Аврорі Дзантедескі у стартовому матчі турніру в Порторожі.