Олійникова впевнено вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії

Олександра Олійникова (235) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.

Українка за 1 годину 17 хвилин обіграла тенісистку з Австрії Таміру Пашек (442) з рахунком 6:1, 6:2.

Олійникова за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс і 2 помилки на подачі, при цьому австрійка не мала жодного брейк-пойнту.

ITF W50, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 22 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Таміра Пашек (Австрія) 6:1, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань українка зіграє з переможницею матчу між першою сіяною Вікторією Грунчаковою (234, Словаччина) та Марією Хосе Портільйо Рамірес (415, Мексика).

Нагадаємо, що напередодні Олійникова перемогла у непростому матчі грекиню Сафо Сакелларіді (376).