Олійникова обіграла першу сіяну на шляху до півфіналу турніру ITF у Словенії
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (235) вийшла у півфінал турніру серії ITF W50, що проходить у словенському Порторожі.
Українка за 2 години 44 хвилини обіграла першу сіяну словачку Вікторію Грунчакову (234) з рахунком 6:7(5), 6:4, 6:1.
Олійникова за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 10(!) брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 5 помилок на подачі та 6 брейків.
ITF W50, Portoroz
Порторож, Словенія, грунт
Призовий фонд: $40,000
Чвертьфінал, 23 травня
Олександра Олійникова (Україна) – Вікторія Грунчакова (Словаччина) 6:7(5), 6:4, 6:1
Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань українка зіграє з третьою сіяною Ясмін Ортенсі (268, Аргентина).
Нагадаємо, що у першому колі Олійникова перемогла у непростому матчі грекиню Сафо Сакелларіді (376), а в другому розгромила австрійку Таміру Пашек (442).