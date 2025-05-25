Олійникова виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою турніру у Словенії

Олександра Олійникова (235) стала переможницею турніру серії ITF W50, що проходив у словенському Порторожі.

Українка за 2 години 1 хвилину обіграла шведку Кайсу Рінальдо Перссон (332) з рахунком 3:6, 6:2, 6:4.

Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W50, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $40,000

Фінал, 25 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Кайса Рінальдо Перссон (Швеція) 3:6, 6:2, 6:4

Це була перша зустріч суперниць.

Олійникова виграла свій дев'ятий титул на рівні ITF, який став для неї найбільшим у кар'єрі. У поточному сезоні тріумф став третім для Олександри.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Порторожі Олійникова перемогла у непростому матчі грекиню Сафо Сакелларіді (376), в другому розгромила австрійку Таміру Пашек (442). У чвертьфіналі українка впоралася зі словачкою Вікторією Грунчаковою (234), а в півфіналі легко обіграла аргентинку Ясмін Ортенсі (268).