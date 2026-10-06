Олійникова з легкої перемоги стартувала на WTA 125 у Сучжоу

Олександра Олійникова (47) пробилася до 1/8 фіналу турнірної серії WTA 125 у китайському Сучжоу, перегравши у першому матчі місцеву представницю Вушуан Чжен (478).

Українка оформила перемогу за 1 годину 20 хвилин. Поєдинок закінчився з рахунком 6:0, 6:4.

Першу партію Олійникова взяла під нуль, не залишивши жодних шансів суперниці.

Натомість у другому сеті Чжен нав'язала свою гру та навіть вперше у матчі повела у рахунку 3:4. Однак це "пробудження" тривало недовго. Наступні три гейми були за тенісисткою з України, яка довела зустріч до перемоги.

У поєдинку Олійникова двічі подала навиліт та допустила одну подвійну помилку.

Suzhou Open – WTA 125

Сучжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 6 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Вушуан Чжен (Китай) 6:0, 6:4

Це була дебютна лобова гра цих тенісисток.

У наступному раунді Олійникова зустрінеться з "нейтральною" білорускою Альоною Фалей (220). Наступна суперниця українки в 1/16 фіналу обіграла у трьох сетах китаянку Ханью Гуо.

Нагадаємо, що перед цим українська тенісистка не змогла пройти перше коло "тисячника" у Пекіні.

Також 6 жовтня інша українка Дар'я Снігур не пробилася до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні.