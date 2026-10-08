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Олійникова знялася з матчу другого кола WTA 125 у Сучжоу

Софія Кулай — 8 жовтня 2026, 09:22
Олійникова знялася з матчу другого кола WTA 125 у Сучжоу
Олександра Олійникова
Getty Images

Олександра Олійникова (47) не змогла продовжити зустріч 1/8 фіналу турнірної серії WTA 125 у Сучжоу (Китай) проти "нейтральної" суперниці з Білорусі Альону Фалей (220).

Зустріч тривала 1 годину 43 хвилин.

У першій партії обидві тенісистки продемонстрували принципову боротьбу, довівши її до тайбрейку, де сильнішою була Фалей – 6:8.

У другому сеті тотальною перевагою володіла білоруска, яка взяла чотири гейми поспіль. Після цього українська тенісистка взяла медичний таймаут та відмовилася від продовження поєдинку.

На відмові українки Фалей пройшла до наступного раунду.

Suzhou Open WTA 125
Сучжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 8 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Альона Фалей (–) 6:7, 0:4 (відмова)

Це була дебютна лобова гра цих тенісисток.

Нагадаємо, що Олійникова із перемоги над Вушуан Чжен із Китаю стартувала на хардовому турнірі у Сучжоу.

Раніше до чвертьфінального раунду пробилася інша українка Катаріна Завацька.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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