Швьонтек не помітила опору Пегули на шляху до півфіналу турніру в Римі

Третя ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек розгромила п'яту у світовій класифікації американку Джессіку Пегулу і вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в Римі.

Підсумком години і шести хвилин гри став рахунок 6:1, 6:2.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Чвертьфінал, 13 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Джессіка Пегула (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вдванадцяте, 7 перемог здобула полька. У півфіналі змагань Швьонтек зіграє з переможницею матчу між Еліною Світоліною (10) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Іга тричі ставала чемпіонкою в Римі, а нинішній півфінал стане для неї лише першим поточного сезону.

Нагадаємо, що з анонсом поєдинку першої ракетки України проти ексросіянки можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".