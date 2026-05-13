Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Швьонтек не помітила опору Пегули на шляху до півфіналу турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 13 травня 2026, 15:21
Швьонтек не помітила опору Пегули на шляху до півфіналу турніру в Римі
Іга Швьонтек
Instagram

Третя ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек розгромила п'яту у світовій класифікації американку Джессіку Пегулу і вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в Римі.

Підсумком години і шести хвилин гри став рахунок 6:1, 6:2.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Чвертьфінал, 13 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Джессіка Пегула (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вдванадцяте, 7 перемог здобула полька. У півфіналі змагань Швьонтек зіграє з переможницею матчу між Еліною Світоліною (10) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Іга тричі ставала чемпіонкою в Римі, а нинішній півфінал стане для неї лише першим поточного сезону.

Нагадаємо, що з анонсом поєдинку першої ракетки України проти ексросіянки можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

Рим Іга Швьонтек Джессіка Пегула

Іга Швьонтек

Швьонтек запалила на Бернабеу: зіркова тенісистка показала свої футбольні навички
Швьонтек розповіла про причину зняття з матчу в третьому колі турніру в Мадриді
Було непросто через ритм: Швьонтек – про перемогу над Снігур
Снігур не встояла перед Швьонтек у другому колі в Мадриді
Швьонтек представила нового тренера, який довгий час працював із Надалем

Останні новини