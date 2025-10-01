Без Костюк: визначилися всі чвертьфіналістки турніру в Пекіні
1 жовтня визначилися останні четверо чвертьфіналісток турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Ними стали Лінда Носкова (27, Чехія), Сонай Картал (81, Велика Британія), Емма Наварро (17, США) та Джессіка Пегула (7, США).
Носкова та Картал здолали в 1/8 фіналу двох росіянок, відповідно, Анастасію Потапову (59) і Мірру Андрєєву (5) й у чвертьфіналі зіграють між собою. Раніше Лінда і Сонай зустрічалися один раз, сильнішою виявилася Носкова.
Наварро несподівано перемогла другу ракетку світу Ігу Швьонтек, у вирішальному сеті подарувавши суперниці "бублика" – 6:4, 4:6, 6:0.
Пегула обіграла Марту Костюк (28) теж у трьох сетах із рахунком 6:3, 7:6(4), 6:1. Американка проведе чвертьфінальний поєдинок зі співвітчизницею Наварро, яку перемагала обидва рази у попередніх зустрічах.
Чвертьфінальні пари турніру в Пекіні
- Єва Лис (Німеччина) – Коко Гофф (США)
- Аманда Анісімова (США) – Жасмін Паоліні (Італія)
- Лінда Носкова (Чехія) – Сонай Картал (Велика Британія)
- Емма Наварро (США) – Джессіка Пегула (США)