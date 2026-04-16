Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті

Станіслав Матусевич — 16 квітня 2026, 16:39
Чеська тенісистка Лінда Носкова (14) стала суперницею Еліни Світоліної (7) по чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у Штутгарті. Носкова в матчі другого кола обіграла росіянку Єкатерину Александрову (13).

Гра тривала 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Друге коло, 16 квітня

Лінда Носкова (Чехія) – Єкатерина Александрова (-) 6:1, 6:1

Світоліна та Носкова раніше зустрічалися двічі, обидва рази сильнішою була чешка.

Нагадаємо, що напередодні у другому колі турніру в Штутгарті Еліна Світоліна розгромила німкеню Єву Лис (78).

Лис прокоментувала нищівну поразку від Світоліної в Штутгарті
Перебуваю в хорошій формі: Світоліна – про розгромну перемогу над подругою Костюк у Штутгарті
Світоліна з розгрому розпочала боротьбу за автомобіль Porsche у Штутгарті
У складні моменти матчу думала про Світоліну, – Костюк прокоментувала перемогу над Макнеллі
Конкурентка Світоліної в рейтингу вилетіла в першому колі турніру в Штутгарті

Останні новини