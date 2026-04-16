Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті
Еліна Світоліна
Чеська тенісистка Лінда Носкова (14) стала суперницею Еліни Світоліної (7) по чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у Штутгарті. Носкова в матчі другого кола обіграла росіянку Єкатерину Александрову (13).
Гра тривала 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.
Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Друге коло, 16 квітня
Лінда Носкова (Чехія) – Єкатерина Александрова (-) 6:1, 6:1
Світоліна та Носкова раніше зустрічалися двічі, обидва рази сильнішою була чешка.
Нагадаємо, що напередодні у другому колі турніру в Штутгарті Еліна Світоліна розгромила німкеню Єву Лис (78).