Росіянки вилетіли: в Пекіні визначилася третя чвертьфінальна пара

Лінда Носкова (27, Чехія) і Сонай Картал (81, Велика Британія) зустрінуться у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У матчах 1/8 фіналу вони перемогли двох "нейтральних" тенісисток, відповідно, Анастасію Потапову (59) та Мірру Андрєєву (5).

Носкова не мала серйозних проблем із Потаповою – 6:2, 6:4. Чешка вийшла у свій другий у кар'єрі чвертьфінал "тисячника". Першого Лінда досягла теж поточного року в Дубаї.

Картал у важкій боротьбі перемогла Андрєєву з рахунком 7:5, 2:6, 7:5. У вирішальній партії росіянка мала прихований матч-пойнт на подачі британки за 5:5. Сонай здобула свою першу перемогу над представницею топ-10 світового рейтингу та дебютує у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 1 жовтня

Лінда Носкова (Чехія) – Анастасія Потапова (-) 6:2, 6:4

Сонай Картал (Велика Британія) – Мірра Андрєєва (-) 7:5, 2:6, 7:5

Носкова і Картал раніше грали між собою один раз. У другому колі цьогорічного "тисячника" в Римі сильнішою виявилася чешка.

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Пекіні визначилися дві чвертьфінальні пари.

Марта Костюк проведе матч за вихід у чвертьфінал 1 жовтня, орієнтовно о 15:30 за Києвом.