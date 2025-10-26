Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Бенчич завоювала титул на турнірі WTA 500 у Токіо

Станіслав Матусевич — 26 жовтня 2025, 12:21
Бенчич завоювала титул на турнірі WTA 500 у Токіо
Белінда Бенчич
Instagram

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (13) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 в японському Токіо, впевнено обігравши у фінальному матчі чешку Лінду Носкову (17).

Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500
Токіо, Японія, хард
Призовий фонд – $1 064 510
Фінал, 26 жовтня

Белінда Бенчич (Швейцарія) Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Бенчич зіграла у двадцятому фіналі турнірів WTA у кар'єрі й здобула свій десятий титул. В оновленому рейтинг-листі вона посяде 11 місце, при тому, що починала сезон у кінці п'ятої сотні після народження доньки.

20-річна Носкова не зуміла виграти другий для себе турнір WTA, однак в рейтингу встановить персональний рекорд і обійде українку Еліну Світоліну – 13 місце.

Раніше повідомлялося, що казахстанка Єлена Рибакіна вийшла у півфінал змагань в Токіо, чим забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі. 

Токіо WTA 500 Белінда Бенчич Лінда Носкова

Белінда Бенчич

Рибакіна знялася: на турнірі WTA 500 у Токіо визначилися фіналістки
Рибакіна вирішила свою задачу: визначилися всі півфіналістки на турнірі в Токіо
Рибакіна у кроці від Підсумкового: на турнірі в Токіо визначилися чвертьфіналістки
Дві претендентки на потрапляння на Підсумковий турнір зустрінуться у півфіналі в Нінбо
Визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі WTA 500 у Нінбо

Останні новини