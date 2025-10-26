Бенчич завоювала титул на турнірі WTA 500 у Токіо
Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (13) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 в японському Токіо, впевнено обігравши у фінальному матчі чешку Лінду Носкову (17).
Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Белінда Бенчич (Швейцарія) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:3
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Бенчич зіграла у двадцятому фіналі турнірів WTA у кар'єрі й здобула свій десятий титул. В оновленому рейтинг-листі вона посяде 11 місце, при тому, що починала сезон у кінці п'ятої сотні після народження доньки.
20-річна Носкова не зуміла виграти другий для себе турнір WTA, однак в рейтингу встановить персональний рекорд і обійде українку Еліну Світоліну – 13 місце.
