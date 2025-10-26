Бенчич завоювала титул на турнірі WTA 500 у Токіо

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (13) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 в японському Токіо, впевнено обігравши у фінальному матчі чешку Лінду Носкову (17).

Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Four years after the Olympic Gold, Belinda Bencic is champ in Tokyo again, one year after her comeback from maternity leave.



She will finish her season very close to the top 10. Amazing. pic.twitter.com/MtqNZZXcsK — José Morgado (@josemorgado) October 26, 2025

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд – $1 064 510

Фінал, 26 жовтня

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Бенчич зіграла у двадцятому фіналі турнірів WTA у кар'єрі й здобула свій десятий титул. В оновленому рейтинг-листі вона посяде 11 місце, при тому, що починала сезон у кінці п'ятої сотні після народження доньки.

20-річна Носкова не зуміла виграти другий для себе турнір WTA, однак в рейтингу встановить персональний рекорд і обійде українку Еліну Світоліну – 13 місце.

Раніше повідомлялося, що казахстанка Єлена Рибакіна вийшла у півфінал змагань в Токіо, чим забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі.