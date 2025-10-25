Рибакіна знялася: на турнірі WTA 500 у Токіо визначилися фіналістки

Стали відомі фіналістки на турнірі серії WTA 500 в японському Токіо. У вирішальному матчі чешка Лінда Носкова (17) зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич (13).

Носкова пройшла до фіналу без боротьби. Її суперниця, сьома ракетка світу Єлена Рибакіна, знялася з матчу до його початку. Казахстанка напередодні виконала задачу з потрапляння на Підсумковий турнір, тому вирішила поекономити сили, адже змагання в Ер-Ріяді стартує вже 1 листопада.

Бенчич відіграла ще один трисетовий поєдинок, цього разу проти Софії Кенін (25, США). Рахунок зустрічі 7:6(5), 3:6, 6:2. Носкова та Бенчич зустрінуться між собою вперше.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA Токіо 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд – $1 064 510

Півфінали, 25 жовтня

Лінда Носкова (Чехія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) відмова Рибакіної

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Софія Кенін (США) 7:6(5), 3:6, 6:2

Фінальний поєдинок відбудеться 26 жовтня о 09:00 за київським часом.

Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.