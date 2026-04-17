Світоліна – про вихід в півфінал у Штутгарті: Здається, до мене повернувся бійцівський дух

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) розповіла про свою перемогу у чвертьфінальному матчі на турнірі у Штутгарті над чешкою Ліндою Носковою (13).

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Це був дуже складний матч, я саме такого й очікувала. Я знаю, що Лінда – дуже потужна тенісистка, у неї непроста подача. Тому мені потрібно було постійно бути в тонусі, намагатися повертати якомога більше м'ячів. Дуже рада, що вдалося завершити матч у двох сетах", – сказала Світоліна.

Еліна поділилася, за рахунок чого проводить настільки успішно старт поточного сезону.

" Кінець минулого року був для мене непростим, були певні психологічні труднощі. Я взяла паузу, намагалася більше часу проводити з сім'єю. Звісно, нелегко поєднувати материнство, сім'ю і теніс. Але зараз я дійсно отримую від цього задоволення, і мені здається, що в цьому сезоні до мене повернувся мій бійцівський дух. Я дуже цьому рада".

У півфіналі змагань 18 квітня Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Коко Гофф (3, США) та Кароліною Муховою (12, Чехія).

Нагадаємо, що Світоліна стартувала з другого кола турніру в Штутгарті, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78).