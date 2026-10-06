Дві чешки і дві росіянки: на турнірі WTA 1000 в Пекіні визначилися перші чвертьфіналістки

На турнірі серії WTA 1000 в Пекіні визначилася перша четвірка чвертьфіналісток. Ними стали Кароліна Мухова (8, Чехія), Нікола Бартункова (34, Чехія), Мірра Андрєєва (5, -) та Єкатерина Александрова (28, -).

Мухова у напруженій боротьбі лише з дев'ятого матч-пойнту дотиснула чотириразову чемпіонку турнірів Grand Slam японку Наомі Осаку (17) – 7:5, 1:6, 7:6(7).

У чвертьфіналі Кароліна зустрінеться зі співвітчизницею Бартунковою, яка здолала австрійку Сінью Краус (95) із рахунком 6:0, 4:6, 6:3.

В іншому чвертьфіналі зіграють дві представниці країни-агресорки. Андрєєва в 1/8 фіналу перемогла українку Дар'ю Снігур (46) – 6:2, 6:2.

Александрова сенсаційно розгромила чемпіонку Вімблдона-2026 і чинну фіналістку турніру в Пекіні Лінду Носкову (6) з тим самим рахунком.

Перші чвертьфінальні пари жінок у Пекіні

Кароліна Мухова (Чехія) – Нікола Бартункова (Чехія)

Мірра Андрєєва (-) – Єкатерина Александрова (-)

Поєдинки відбудуться 8 серпня.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (7) свій поєдинок 1/8 фіналу турніру в Пекіні проти американки проведе 7 жовтня.