Чемпіонка Вімблдона-2026 без шансів програла в 1/8 турніру в Пекіні

Чеська тенісистка Лінда Носкова (6), чемпіонка Вімблдона-2026, несподівано розгромно програла "нейтральній" Єкатерині Александровій (28) в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 6 жовтня

Єкатерина Александрова (-) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися втретє, чешка перемогла лише раз. У чвертьфіналі змагань Александрова зіграє проти своєї співвітчизниці Мірри Андрєєвої (4), яка в 1/8 фіналу була сильнішою за українку Дар'ю Снігур (46).

Нагадаємо, що лідерка українського тенісу Еліна Світоліна (7) напередодні вийшла до 1/8 фіналу, і матч цієї стадії проти американки Енн Лі (32) проведе 7 жовтня.