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Дива не сталося: Снігур програла 5-й ракетці світу з Росії в 1/8 фіналу "тисячника" у Пекіні

Софія Кулай — 6 жовтня 2026, 07:14
Дива не сталося: Снігур програла 5-й ракетці світу з Росії в 1/8 фіналу тисячника у Пекіні
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (46) вилетіла із 1/8 фіналу турнірної серії WTA 1000, програвши у двох сетах "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій (5).

Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини та закінчився із рахунком 2:6, 2:6.

Протистояння розпочалося із двох виграних геймів росіянки. По ходу усього першого сету українська тенісистка намагалася бодай трішки скоротити відставання, але спромоглася записати у свій актив лише два гейми на своїй подачі.

Друга партія розвивалася за схожим сценарієм. Але цього разу Мірра стартувала з 3:0 на свою користь. Здавалося, що Снігур нарешті "прокинулася", коли змогла із рахунку 0:3 зробити 2:3, максимально близько підібравшись до 5-ї ракетки світу.

Однак це був лише моментальний промінь надії від українки. Наступні чотири гейми Андрєєва записала у свій актив та довела зустріч до перемоги.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Четверте коло, 6 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Мірра Андрєєва (–) 2:6, 2:6

До цього тенісистки ще жодного разу не перетиналися на одному корті.

Нагадаємо, що на "тисячнику" у Пекіні Снігур здолала польку Катажину Каву, а у другому раунді несподівано обіграла італійку Жасмін Паоліні. В 1/16 фіналу Дар'я у двох сетах "закрила" австралійку Тайлу Престон, віддавши суперниці лише один гейм.

Додамо, що єдиною українкою, яка продовжує боротьбу у Пекіні, є Еліна Світоліна. Перша ракетка України 7 жовтня зіграє проти американки Енн Лі.

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