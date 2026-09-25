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Перша ракетка світу знявся з турніру АТР 500 у Пекіні

Станіслав Матусевич — 25 вересня 2026, 14:11
Перша ракетка світу знявся з турніру АТР 500 у Пекіні
Яннік Сіннер
Getty Images

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер не зіграє на турнірі серії АТР 500 у китайському Пекіні через травму коліна, від якої тенісист досі не відновився.

Звернення до вболівальників Сіннер виклав у соцмережі Х.

"З жалем повідомляю, що цього року не зможу зіграти в Пекіні. Моє коліно не в тому стані, в якому хотілося б, я поки не готовий змагатися, але зроблю все можливе, щоб якнайшвидше повернутися на корт.

Найбільше, звичайно, сумую за атмосферою та вболівальниками. Було неймовірно чудово виступати у Пекіні у попередні роки та виграти титул минулого року. Засмучений, що не зможу його захистити цього разу, але буду радий повернутися наступного року. Бажаю всім успішного турніру", – сказав Сіннер.

Перша ракетка світу востаннє виходив на корт у липні, коли здобув титул на Вімблдоні. З наступних Мастерсів у Монреалі та Цинциннаті, а також з US Open італієць знімався через ту саму травму коліна.

Пекін травма Яннік Сіннер

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